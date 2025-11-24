国内女子ツアー第35戦「大王製紙エリエールレディス」が終了し、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】スバルのSUVもゲットだぜ！今大会でツアー初優勝を飾ったウー・チャイェン（台湾）は賞金1800万円を獲得。今季通算は6555万8474円となり、ランキングは27位から13位へと大きく浮上した。ランキング1位の佐久間朱莉は単独2位で900万円を加算。今季通算は2億2663万7959円に到達し、現時点で2位の河本結（1億3038万5725円）