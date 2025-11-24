年内最後の三連休の最終日となった２４日、アストラムラインまつりが開かれ、親子連れやファンでにぎわっています。 古武家朋哉記者「こちらは最新型の車両なんですが、きょうは特別に運転席に乗ることができます」 広島市安佐南区の長楽寺車両基地などで開かれている「アストラムラインまつり」 最新型車両の見学や運転操作を体験できるほか、廃車部品のグッズ販売なども行われ、ファンや親子連れが楽しんでいます。 参加者「