南アフリカで開催されたG20サミット＝主要20か国・地域首脳会議で、日本と中国の首脳の接触はありませんでした。中国共産党系のメディアは24日、社説を掲載し、「日本の対話姿勢は偽善的だ」と主張しました。高市首相はG20サミットで、中国の李強首相と会話する機会がなかったことを明かした上で、中国側との対話については「オープンで閉ざすことはない」と述べていました。こうした日本側の姿勢について、中国共産党系の「環球時