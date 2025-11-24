24日未明、名古屋市港区の工場で鉄くずなどが燃える火事があり、発生から11時間近く経った現在も消火活動が続いています。警察や消防によりますと、24日午前1時前、港区昭和町にあるリサイクル会社の工場で、「火災が発生している」と警備会社から消防に通報がありました。これまでに消防車など30台が出動して消火にあたっていますが、火は鉄くずや古紙などおよそ300トンに燃え広がり、発生から11時間近く経った現在も鎮火の