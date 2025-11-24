ラストはシドニー便JAL（日本航空）の公式SNSアカウントは2025年11月20日、同社で運用されていたボーイング777-300ER「JA732J」が2025年11月20日をもって、定期便ラストフライトを迎えたと投稿しました。この投稿はXで21日午前10時30分時点で、10万を超えるインプレッションを記録しており、多くの反響も寄せられています。【写真】かっこいいしデカい！これが退役の「特別なJAL機」全貌です「JA732J」は2004年にJALに納入され、