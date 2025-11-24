デビュー５３年の歌手・郷ひろみ（７０）が２４日、生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）にゲスト出演。１６歳でデビューした当初のアイドル伝説が明かされた。当時ファンの熱狂ぶりは、今の比ではなかった。駅では追っかけファンら利用客の安全が最優先とされた。「新幹線の名古屋の駅は降ろしてくれなかったんですよ、僕。『郷ひろみは降ろさない』っていうことになったんでしょうね」。目的地の名古屋までは「だ