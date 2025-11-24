「どうして私は、誰にも愛されないの？」自分に自信がなく恋愛下手な女性が、人生を懸けて最強になるまでの物語…！男性との距離感がわからず、婚活でも失敗ばかりの主人公・翼は、ようやくバ結婚することができました。（夫はバツイチで再婚）結婚したら幸せになれると思っていた翼は…前妻と前の家族を優先し続ける夫に苦しみ、また嫉妬と自己否定の毎日に逆戻り…。そんな主人公を救ったのは…？予期せぬ出会いで、主人公の人