三重県伊勢市で事件に巻き込まれたとみられる女性が行方不明になって27年となり、両親らが改めて情報提供を呼び掛けました。雑誌記者の辻出紀子さん(当時24歳)は1998年11月24日、伊勢市の勤務先を出た後、行方不明となり、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査を続けています。27年が経過したきょう、市内のショッピングセンターに辻出さんの等身大ボードや愛用していた靴などが並べられ、両親や警察官らがチラシ