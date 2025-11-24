【モデルプレス＝2025/11/24】女優の桃井かおりが11月22日、自身のInstagramを更新。風邪をひいた夫のために用意した手料理を披露し、話題を呼んでいる。【写真】74歳大物女優「元気出そう」風邪の夫への手料理8品◆桃井かおり、風邪の夫に手料理桃井は「旦那シャンが風邪」とつづり、「蕪のお味噌汁とほうれん草のおしたしなら食べたい…」という夫のリクエストに応えつつ、「なんか頼りないんで小さいのこちょこちょ付けとく」と