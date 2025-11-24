フィリピンの東に熱帯低気圧があり、気象庁はこの熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達するとしています。今後は、発達しながらフィリピン付近を通り、南シナ海へと進む見込みです。日本への直接の影響はなさそうです。フィリピン付近で台風発生へフィリピン付近に、熱帯低気圧に伴う活発な積乱雲の塊があります。気象庁はこの熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達するとしています。今後は、発達しながらフィリピン付近を通り、南シ