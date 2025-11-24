名古屋・栄に、東京ディズニーシーの人気キャラクター「ダッフィー」のぬいぐるみと同じ生地でラッピングされた特別なバスが展示されています。ダッフィーバスは、11月23日から栄で始まった「なごやエンタメ祭り」のサカエヒロバス会場に展示されています。パークで販売されているぬいぐるみと同じ生地でラッピングされていて、実際に触って楽しむことができます。音楽やダンスといっ