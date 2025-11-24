『果てしなきスカーレット』11月21日より公開（C）2025 スタジオ地図【場面写真10枚】映像美に驚かされた『果てしなきスカーレット』。凛として輝く主人公・スカーレットから目が離せない…！『鬼滅の刃』や『チェンソーマン』など、人気タイトルのアニメ映画が大ヒットしている2025年。その締めくくりとなる年末年始興行の大本命映画が、細田守監督の新作アニメ『果てしなきスカーレット』（11月21日公開）だ。現実でも夢でもない