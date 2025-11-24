貨物を満載し、ドイツのデュイスブルクに向けて中国・深圳を出発する中欧班列。（資料写真、深圳＝新華社配信）【新華社ベルリン11月24日】ドイツ連邦統計局がこのほど発表したデータによると、2025年1〜9月のドイツと中国の貿易額は前年同期比0.6％増の1859億ユーロ（1ユーロ＝約180円）で、中国は再びドイツ最大の貿易相手となった。1〜9月の中国からの輸入額は8.5％増の1245億ユーロとなり、うち電気機器やアパ