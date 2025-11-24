大分市佐賀関の大規模火災は24日で発生から7日目です。 依然、鎮火には至っていませんが、住宅街周辺で複数確認されていた熱源は24日朝の調査では1か所に減っていることがわかりました。 ◆TOS田辺智彦アナウンサー（24日 午前5時頃）「火災の発生から7日目を迎えました。きょうもドローンを使って熱源の調査が行われています」 大分市佐賀関の大規模な火災が起きた現場で、調査を行ったのは県や大分大学などです。