◆ベルギーリーグ▽第１５節ルーベン１―２シントトロイデン（２３日）ベルギー１部シントトロイデンが敵地でルーベンに２―１で勝利し、今季２度目の３連勝で４位をキープした。日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、同ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎の日本人選手６人が先発に名を連ねた一戦。前半２１分に畑のエリア内左でのクロスが相手のハンドを誘発してＰＫを獲得すると、Ｍ