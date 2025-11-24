今シーズン、リーグ優勝・日本シリーズ制覇を成し遂げた福岡ソフトバンクホークス。24日、優勝祝賀パレードが福岡市で行われました。パレードは、小久保監督や周東選手が乗り込んだオープンカーを先頭に、午前11時にスタートしました。選手たちは博多区綱場町から中央区赤坂まで、明治通りのおよそ2.3キロを進み、沿道に詰めかけたファンの声援に応えていました。実行委員