こちらは、約16万光年先にある、天の川銀河の衛星銀河（伴銀河）のひとつ「大マゼラン雲（大マゼラン銀河）」。ジェミニ天文台のジェミニ南望遠鏡が設置されている、チリのセロ・パチョン（パチョン山）で撮影されました。【▲ チリのセロ・パチョンで写真家のPetr Horálekさんが撮影した「大マゼラン雲（大マゼラン銀河）」（Credit: NOIRLab/NSF/AURA/P. Horálek (Institute of Physics in Opava) - https://noirlab.e