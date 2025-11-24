『恋は闇』Blu-ray＆DVD BOX 2025年12月24日(水)発売決定！発売日：2025年12月24日(水)発売元・販売元：VAP商品概要≪ Blu-ray BOX ≫価格：税込29,040円 (税抜26,400円) 品番：VPXX-72135仕様：4枚組（本編3枚／特典1枚）本編 約500分＋特典映像片面1層・2層／カラー／16：9／日本語リニアPCM2.0chステレオ／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）購入はこちら≪ DVD BOX ≫価格：税込22,990円 (税抜20,900円)品番：VPBX-14266