東海地方は、きょうは晴れて、この時期としては過ごしやすい陽気になるでしょう。 【写真を見る】東海地方 きょうは晴れて洗濯日和 予想最高気温は名古屋･豊橋で18℃ あすは雨の降る時間も 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/24･昼） 正午前の名古屋市内は、薄い雲は広がっていますが、朝からよく晴れています。この時間の気温は15.8℃、湿度は44％で、風は強くありません。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。時々雲が広がる予想