清水港にある県所有の物流倉庫を、模型の魅力を発信する集客機能がついたクルーズ船の待合所として改修することが決まりました。21日、県庁では県と清水港模型聖地の会が協定を締結しました。清水港模型聖地の会は清水港振興とドリームプラザの2つの企業からなるグループで、県は、所有する物流倉庫、「清水港日の出地区旧4号上屋」の活用について、事業者を公募していました。倉庫は改修後はクルーズ船の