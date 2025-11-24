大分市佐賀関の大規模火災は発生から7日目のきょうも鎮火には至っておらず、現在も消火活動が続いています。記者「火災発生から7日目の朝となりました。あちらの住宅街は鎮圧状態ということですが、現在も立ち入りが制限されています」住宅などおよそ170棟が焼け、1人が死亡した大分市佐賀関の大規模火災。きのうまでにのべ950人以上による地上からの消火とともにヘリコプターからの散水が行われましたが、現在も鎮火には至ってい