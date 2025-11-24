鉄くずなどが10時間以上燃え続けています。火事があったのは名古屋市港区のリサイクル工場で、消防によりますと、きょう午前1時前、「火事が発生した」などと警備会社から消防に通報がありました。工場の中に置かれていた鉄くずや古紙などあわせて300トンほどが燃えていて、消防車など30台以上が出動していますが、発生から10時間以上が経った今も消火活動が続いています。けが人や逃げ遅れた人はいないということです。