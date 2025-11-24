２３日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、姿をくらましていた大崎（映美くらら）が再登場した。将軍家斉の乳母で、一橋治済（生田斗真）に協力していた大崎。長谷川平蔵（中村隼人）が必死に探していた大崎がつい姿を現した。平蔵は街中で出会った蔦重（横浜流星）に、大崎の行方を捜していると打ち明け、江戸の街で悪事を働いていた葵小僧についても「あの者らの装束一式、芝居街の衣装屋に