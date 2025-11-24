大分市佐賀関の大規模火災は24日で発生から7日目ですが依然、鎮火には至っていません。 こうした中、大分市は今回の火災で被災した住民を対象とした説明会を開催しました。 佐賀関市民センター ◆TOS甲斐菜々子記者「被災者を対象にした説明会が始まるのを前に佐賀関市民センターでは多くの人が受け付けを行っています」 大分市による住民説明会は24日午前、避難所が開設されている佐賀関市民セン