野生動植物の国際取引についての会議が日本時間の24日午後から始まり、ウナギの国際取引を規制する案が採択されるかが焦点です。絶滅の恐れがある野生動植物の種の国際取引に関する条約、いわゆるワシントン条約の締約国会議が、ウズベキスタンで24日に始まります。今回は、ニホンウナギを含むウナギの国際取引を規制する提案が議論されることになっています。日本はウナギの大半を輸入に頼っていて、規制案が採択された場合、ウナ