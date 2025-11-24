京急電鉄は2025年12月13日(土)にダイヤ改正を実施。座席指定サービス「ウィングサービス」の利便性向上、土休日の速達性・利便性の向上を図ります。平日は「イブニング・ウィング号」の一部列車が行先を三崎口まで延長。土休日は横須賀・三浦方面の「ウィング・シート」の運行時間を繰り上げ、三浦海岸駅での観光バスへの接続を改善します。また、土休日の朝は急行列車の待ち合わせ駅変更により、羽田空港駅〜横浜駅間の所要時間を