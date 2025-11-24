名古屋・栄で開かれている「なごやエンタメ祭り」の会場に、ふわふわの車体が人気のダッフィーバスが登場しました。 【写真を見る】名古屋･栄に｢ダッフィーバス｣がやって来た！なごやエンタメ祭り お笑いやアーティストのライブも 「なごやエンタメ祭り」は、CBCテレビなど名古屋の放送局が参加するイベントで、今回で3回目です。きょうは東京ディズニーリゾートから「ダッフィーバス」が登