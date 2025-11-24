佐渡市で特産のおけさ柿を使った「干し柿作り」が最盛期を迎えています。干し柿作りが行われているのは佐渡市の食品加工会社です。自家栽培のおけさ柿を使い、熱湯にかるくくぐらせて、専用のハンガーで竿に吊るしていきます。ことしは天候に恵まれ柿の出来がいいということです。一か月半ほどかけて水分を飛ばすと果肉があめ色に変わり、しっとりとした甘い干し柿が完成します。食品加工会社細野恋さん「ことしはカキの出