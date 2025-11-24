高血圧の予防および治療において、塩分制限は非薬物療法の中核を成します。具体的な実践方法と、継続するためのポイントを理解することが重要です。ここでは、急激な減塩による挫折を避けるための段階的な進め方を解説します。味覚の適応期間を乗り越えることが長期的な成功の鍵となります。日本高血圧学会が推奨する目標値や、家庭血圧測定の活用方法についても詳しく紹介します。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科