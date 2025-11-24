オクラホマシティ・サンダー vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2025年11月24日（月）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 122 - 95 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ポートランド・トレイルブレイザーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた