お笑いコンビ「マヂカルラブリー」野田クリスタル（38）が24日に都内で行われた、ネイチャーメイド「バルクサミット」PRイベントに出席。身体作りを始めたことによる環境の変化を明かした。筋トレで身体をつくり、2021年には自身考案の「クリスタルジム」を開設。“筋肉芸人”として活躍している。身体作りを始めたことによる環境の変化として「友達が増えた」と回答。“ガリガリ芸人”時代は「楽屋で一言もしゃべらない人間