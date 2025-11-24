３連休の最終日、札幌では秋の味覚の代表格「サツマイモ」をふるまうイベントが開かれ、大勢の観光客らでにぎわっています。手渡されたのはほっくほくの「サツマイモ」。栗山町産のブランド「由栗いも」です。 この秋の味覚の代表格を先着５０人に無料でふるまうイベント「ふるまいも」が、羊ヶ丘展望台で開かれました。（札幌から来た人）「こんなおいしいものが無料でいただけるなんて嬉しいな」（観光客）「一本いただけたか