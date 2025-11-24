24日朝、広島市中区のビルにサルが現れました。周辺では今月18日以降、目撃情報が相次いでいます。サルが現れたのは、広島市中区西平塚町です。警察によると午前8時45分ごろ、「サル一匹がビルの非常階段付近にいた」と目撃者から通報がありました。サルは今月18日に中区上幟町で確認されて以降、毎日のように中心部やその周辺で目撃されています。■近所の人は「子どもがいると怖い。（サルが）襲ってくるかもしれない」これまで