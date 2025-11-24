拾った餅の重さを競う餅ひろい世界選手権がきのう（23日）山口市で開かれました。（参加者）「目標は1位をとること」「1個以上とる」山口市阿東で開かれた「餅ひろい世界選手権」には、県の内外からおよそ350人が参加しました。大会は小学生と一般女性・男性の3つの部門に分けて行われ、制限時間内に拾った餅の「重さ」を競います。餅まき文化を世界に発信しようと地元の観光協会が主催したもので、およそ420キロ＝1万3000個の餅が