気象庁＝東京都港区気象庁は24日、西日本から南西諸島にかけて25日から26日に黄砂が予想されるとして注意を呼びかけた。気象庁によると、黄砂により水平方向で見通しが利く「視程」が10キロ未満となる。場所によっては5キロ未満となり、交通障害が発生する恐れがある。屋外では黄砂が付着するなどの影響が予想される。