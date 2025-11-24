大相撲九州場所大相撲九州場所の千秋楽が23日、福岡国際センターで行われた。枡席で取組を見守った大物芸能人の報告に反響が広がっている。大一番の会場に現れたのは落語家の笑福亭鶴瓶だった。灰色のフード付きパーカーとズボンを合わせた私服姿。土俵をバックに、にこやかな表情でカメラにおさまっていた。自身のインスタグラムに「千秋楽、安美錦関、安治川親方の安青錦関が優勝めでたい おめでとう」と記し、実際の写真