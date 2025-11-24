【明治安田J2リーグ】RB大宮アルディージャ 1ー2 徳島ヴォルティス（11月23日／NACK5スタジアム大宮）【映像】DF置き去りの爆速抜け出し→股下シュート徳島ヴォルティスのFWルーカス・バルセロスがスピードあふれる抜け出しからゴールを決めた。逆転弾を生んだ“神速ムーブ”に、ファンが大興奮している。J2リーグ第37節で3位のRB大宮アルディージャと5位の徳島が対戦。1-1の同点で迎えた34分、徳島の点取り屋が圧巻のスピード