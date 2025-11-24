カルビーは、「じゃがりこ」ブランドから、韓国発の旨辛フード「ブルダック炒め麺」の味を再現した「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」を、2025年12月1日から全国のコンビニエンスストアで、12月8日からはそれ以外の店舗で、いずれも数量限定で発売する。炭火の風味を感じる旨辛チキンの味わい同ブランドならではの「練り込み製法」に加え「コーティング製法」を用い、刺激のある本格的な辛さを楽しめる「じゃがりこ辛いやつ」シ