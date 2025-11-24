西武は24日午前9時31分に、この日の午後3時30分ごろからYouTube上で緊急ライブ配信を行うことを公式Xで発表しました。前日の23日に行われた「LIONS THANKS FESTA 2025」では、メジャー挑戦を表明している今井達也投手が郄橋光成投手と共にスタンドを見上げ手を振り、ファンへ最後の挨拶。今井投手はこらえきれず大粒の涙を流し、話題となりました。ファンフェスから一夜明けての緊急ライブ配信にSNSでは「マジで良い話であっ