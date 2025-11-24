◇プロ野球・巨人ジャイアンツ・ファンフェスタ2025（11月23日、東京ドーム）長野久義さんの引退セレモニーにボルティモア･オリオールズの菅野智之投手が駆けつけ、花束贈呈を行いました。菅野投手は今年メジャーでプレーしましたが、2013年に菅野投手が入団してから、2019年〜22年の長野さんの広島での4年間をのぞく8年間、ともにプレーしました。菅野投手の登場に長野さんも笑顔を見せました。また、高橋由伸さんと村田修一DeN