絵本作家でイヌやネコの保護活動を行うtamtamさんの絵本が18日、熊本市教育委員会に贈られました。実体験を元に保護イヌや保護ネコの気持ちを描いたシリーズで、「命の大切さ」を知ってもらうのが目的です。幼稚園や小中学校をはじめ、146校･園の図書館などに届けられます。