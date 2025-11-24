ロッテは24日、今季カンザスシティ・ロイヤルズに所属していたサム・ロング投手の入団が決まったことを発表しました。ロング投手は身長185センチ、83キロの30歳左腕。今季ロイヤルズで39試合のリリーフ登板を記録するなど、メジャー通算162に登板しています。球団を通じて、「来シーズン、マリーンズに加入することを発表できてとても嬉しく思います。 チームの勝利に貢献できるよう、毎日ベストを尽くす覚悟です。 そして、世界で