名古屋市瑞穂区で24日、明け方に路上を歩いていた高齢女性がオートバイにはねられ、搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、24日午前4時半すぎ、瑞穂区内浜町で片側1車線の道路を走行していたオートバイが、路上を歩いていた70代くらいの女性をはねました。女性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。オートバイを運転していた72歳の男性にケガはありません。現場に信号機や横