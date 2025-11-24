明日25日(火)は西から雨の範囲が広がり、風も強まる予想。26日(水)以降も山陰から北海道の日本海側は雨や雪の日が多くなりそう。12月はじめは初冬らしい寒さが続くため、体調管理にご注意を。日本海側は雨や雪の日が多い寒暖差に注意明日25日(火)は2つの低気圧が本州付近を進むため、西から雨の範囲が広がるでしょう。日本海側を中心に雨雲や雷雲が発達しやすく、風も強まりそうです。26日(水)は山陰から東北の日本海側で断続的