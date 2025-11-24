多部未華子 俳優の多部未華子が、WOWOW連続ドラマ初主演作となる『連続ドラマＷ シャドウワーク』（11月23日放送・配信スタート）で、壮絶なテーマに挑む。原作は江戸川乱歩賞作家・佐野広実氏の同名小説。多部は夫からのDV（ドメスティック・バイオレンス）に苦しみ、生きるために江ノ島のシェアハウスへとたどり着いた主人公・紀子（のりこ）を演じる。「人生はいつでも変えていける」という力強いメッセージを内