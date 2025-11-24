◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級王座を争い、同級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が２４日夜、激突する。ボクシング転向８戦目で世界初挑戦の天心に対し、拓真はプロ２３戦目で昨年１０月に判定負けでＷＢＡ同級王座から陥落して以来の再