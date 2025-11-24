◆米女子プロゴルフツアーＣＭＥツアー選手権最終日（２３日、米フロリダ州・ティブロンＧＣ＝６７３４ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、９位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が７バーディー、１ボギーの６６と伸ばし、通算１７アンダーで日本勢最高の５位に入った。賞金２６万ドル（約４０００万円）を稼いだ。６８の岩井千怜（ちさと、ホンダ）と７１の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が通算１２アン