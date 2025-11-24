伊方町および佐田岬観光公社、愛媛県の最西端に位置する佐田岬半島にて、地域独自の魅力を活かした体験型イベント「佐田岬体験博2025 WINTER＞SPRING(冬春版)」を開催します。日本一細長い半島として知られるこの地で、冬の強風や自然環境さえも楽しむ「まさか」の体験プログラムが多数用意！ 佐田岬観光公社「佐田岬体験博2025 WINTER＞SPRING」 開催期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月22日(日)開催場所：愛媛県