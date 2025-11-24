元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵（２６）が父親を披露し、若々しさにフォロワーは騒然となった。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「父と娘」と題して、結婚式の様子をアップ。「お父さんは緊張しないようにＹｏｕＴｕｂｅとかで何回も入場の歩き方とか何回も予習してきてたみたいです。お陰様で本番は笑顔で歩けた。結婚式のために髪も伸ばしたらしい」と父親の様子を明かした。和装で父親の手を取る写真