男性アイドルグループ「THESUPERFRUIT」が23日、千葉・幕張メッセ・展示ホール8でグループ史上最大規模のライブ「THESUPERFRUITWORLD2025in幕張メッセ」を開いた。阿部隼大（22）を筆頭に爽やかなブルーの衣装に身を包んだメンバーが姿を見せると、大歓声が7人を包み込んだ。冒頭はテーマパークのような「スパフルワールド」へと誘う新曲「WelcometoOurWorld」を初披露。疾走感ある楽曲に合わせて7色